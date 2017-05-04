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Алексей Сорокин: В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, что ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).

- Больших нареканий со стороны ФИФА к организации безопасности на финальном матче Кубка России не было. Конечно, были отдельные выбегания на поле болельщиков, но нам удалось предотвратить массовый прорыв фанатов на поле после финального свистка. Со времени последнего матча на стадионе в Сочи в плане организации безопасности на стадионе все стало намного лучше. В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности, работу стюардов, работу Росгвардии, - приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, турнир состоится с 17 июня по 2 июля на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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