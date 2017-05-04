Экс-тренер «Челси»: Сломал бы себе шею, чтобы сохранить Фабрегаса в «Челси»

Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс высказался о ситуации полузащитника «синих» Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу лондонского клуба после прихода Антонио Конте.

«С пониманием отношусь к решениям Конте, когда он ставит в основу Матича и Канте. Но ведь есть Фабрегас... Этот человек обожает футбол. Вы сами видите, что этот парень старается изо всех сил. Нет, здесь нет никаких проблем с контрактом, Сеск не требует денег, он просто хочет играть. Думаю, Фабрегас получит эту возможность в следующем сезоне. Он должен набраться терпения.

Для того, чтобы стать лучше в следующем году «Челси» понадобится хитрость, и мне кажется, в лондонском клубе есть только один игрок, обладающий таким качеством. Это Фабрегас. Нельзя его отпускать в другой клуб.



Вообще, я обожаю этого игрока. Для меня Сеск входит в число лучших полузащитников мира. Я бы сломал себе шею, чтобы сохранить его в «Челси». Этот парень способен вскрыть любую оборону, и не только коротким пасом. У него фантастическая способность выполнять длинные передачи верхом. Он очень ценный игрок», – цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Фабрегас вошел в сферу интересов «Ливерпуля», который попытается приобрести его грядущим летом.