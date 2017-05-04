Рашит Давыдов: Шансы Шестеркина сыграть на чемпионате мира не так велики

Тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов оценил шансы голкиперов сыграть на предстоящем чемпионате мира в Кельне и Париже.

- Как мы говорили, первый номер на турнире Василевский, а четкий второй номер – это Илья Сорокин. Планируется, что он сыграет в каких-то из спаренных матчей, которые будут у сборной в Кельне. По Игорю Шестеркину шансы сыграть, конечно, есть, но они не так велики. Мы придерживаемся плана, который используем традиционно на чемпионатах мира, - цитирует Давыдова «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.