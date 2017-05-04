Кудрявцева с Крейчиковой не пробились в финал парных соревнований на турнире в Рабате

Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Барбора Крейчикова уступили дуэту Нина Стоянович (Сербия)/Марина Заневская (Бельгия) в полуфинале парных соревнований на турнире в Рабате.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 21 минуту, - 5:7, 3:6.

Кудрявцева и Крейчикова один раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из чнтырех. У их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и пять брейков.

В финале Стоянович и Заневская сыграют с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия)/Андреа Главачкова (Чехия) - Дарья Гаврилова (Австралия)/ Александра Крунич (Сербия).