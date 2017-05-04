Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Енисей
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рикард Гренборг: Сборная России - очевидный фаворит чемпионата мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился ожиданиями от предстоящего первого матча чемпионата мира по хоккею против российской команды.

- Нас ждет сложнейший первый матч на турнире, нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира. «Огневая мощь» российского нападения внушает уважение, наша первая задача – справиться с атакой соперника. Является ли фаворитом турнира сборная Швеции, учитывая большое количество игроков НХЛ? Мы просто хотим привлечь максимальное количество сильнейших игроков и добиться успеха в Кельне, - приводит слова Гренборга «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Харийс Витолиньш: В матче со Швецией мы должны быть злее, играть как можно плотнееТренер сборной России Харийс Витолиньш высказался о сборной Швеции, матчем с которой команда начнет чемпионат мира.Виктор Хедман: Мы знаем сильные и слабые стороны российской командыЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России в рамках чемпионата мира по хоккею.Валерий Каменский: Шансы на победу у сборной России самые высокиеОлимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы россиян на победу чемпионате мира по хоккею.Рашит Давыдов: Шансы Шестеркина сыграть на чемпионате мира не так великиТренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов оценил шансы голкиперов сыграть на предстоящем чемпионате мира в Кельне и Париже.Василевский будет защищать ворота сборной России в первом матче ЧМ с ШвециейАндрей Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Швеции, сообщил тренер вратарей российской сборной Рашид Давыдов.Пора обновить свое лицо! Почему чемпионат мира должен вернуть себе значимостьПора обновить свое лицо! Почему чемпионат мира должен вернуть себе значимостьРешение руководства НХЛ игнорировать зимнюю Олимпиаду-2018 в Корее – весьма неожиданно меняет судьбу чемпионата мира.Американский хоккеист: Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита КучеровФорвард сборной США и «Калгари» Джонни Годро рассказал о своем отношении к нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову.Александр Гуськов: Капризова надо заявлять. Пусть и авансомАлександр Гуськов: Капризова надо заявлять. Пусть и авансомЭксперт «Советского спорта» Александр Гуськов отвечает на актуальные вопросы о чемпионате мира.Белорусских хоккеистов по приезде в Париж обыскала местная полицияФранцузская полиция обыскала делегацию сборной Белоруссии по хоккею по прибытии на вокзал в Париже. Напомним, что в столице Франции белорусы проведут стартовый матч чемпионата мира.Борис Майоров: У Овечкина в сборной опять не будет времени для разгона!Борис Майоров: У Овечкина в сборной опять не будет времени для разгона!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает, нужно ли вызывать в сборную России игроков «Вашингтона» для участия в ЧМ-2017.«Кросби увидел Пережогина и сказал: «Саша, ты мой кумир!» Золотые финалы ЧМ«Кросби увидел Пережогина и сказал: «Саша, ты мой кумир!» Золотые финалы ЧМОбозреватель «Советского спорта» вспоминает четыре золотых финала сборной России, на которых ему посчастливилось работать.Владимир Ткачев мог уехать в НХЛ, но на два года остался в «Ак Барсе»Владимир Ткачев мог уехать в НХЛ, но на два года остался в «Ак Барсе»Сборная России в среду прилетела в Кельн, где провела первую тренировку. А уже в пятницу стартует чемпионат мира.Роман Любимов: Было бы здорово сыграть в звене с МозякинымНападающий сборной России Роман Любимов рассказал, что будет здорово сыграть в одном звене с капитаном национальной команды Сергеем Мозякиным.Роман Любимов: Лед немного странный. Когда тормозишь, можно огромный слой срезатьНападающий сборной России Роман Любимов поделился мнением о качестве льда на главной арене чемпионата мира в Кельне.Харийс Витолиньш: В первую игру на ЧМ пойдем в 12 нападающих и семь защитниковТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что штаб национальной команды определился с заявкой на первый матч чемпионата мира против команды Швеции.Александр Барабанов: У Знарка научился шайбы на себя ловить!Александр Барабанов: У Знарка научился шайбы на себя ловить!В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард сборной России Александр Барабанов рассказал о своих планах на ЧМ-2017.Александр Барабанов: Аппетит к победам после финала уже вернулсяФорвард сборной России и СКА Александр Барабанов рассказал о своем самочувствии перед началом ЧМ-2017.Сборная России прибыла в Кельн на чемпионат мира — 2017Хоккеисты, тренерский и административный штаб сборной России по хоккею приземлились в аэропорту города Кельн. Об этом сообщает «Р-Спорт».Андрей Миронов: Выходит, на Олимпиаду не поеду. Жизнь такая… (видео)Андрей Миронов: Выходит, на Олимпиаду не поеду. Жизнь такая… (видео)Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов принял решение, что следующий сезон он проведет в «Колорадо».Илья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нетИлья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нетГолкипер сборной России Илья Сорокоин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о ситуации с вратарями в национальной команде.
Хоккей
Рашит Давыдов: Шансы Шестеркина сыграть на чемпионате мира не так велики
Хоккей
Василевский будет защищать ворота сборной России в первом матче ЧМ с Швецией
Футбол
Григорий Иванов: Ари поступил неправильно: подбежал и ударил сзади. Если мужчина, подойди и ударь в лицо
Футбол
ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения (фото)
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Рикард Грёнборг
Рикард Грёнборгвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости