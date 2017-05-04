Рикард Гренборг: Сборная России - очевидный фаворит чемпионата мира

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился ожиданиями от предстоящего первого матча чемпионата мира по хоккею против российской команды.

- Нас ждет сложнейший первый матч на турнире, нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира. «Огневая мощь» российского нападения внушает уважение, наша первая задача – справиться с атакой соперника. Является ли фаворитом турнира сборная Швеции, учитывая большое количество игроков НХЛ? Мы просто хотим привлечь максимальное количество сильнейших игроков и добиться успеха в Кельне, - приводит слова Гренборга «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.