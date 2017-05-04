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Ники Лауда: «Мерседесу» нужно сделать два шага вперед к Барселоне

Источник:  Grandprix.comКомментарии

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда признал, что немецкой команде необходимо догонять «Ферарри».

«Феррари» совершенно точно впереди, – приводит Grandprix.com слова Лауды. – Нам нужно проанализировать, что именно не работает, и сделать правильные шаги к Барселоне. Все команды привезут обновления. «Феррари» сделает шаг вперед, нам нужно сделать два, а «Ред Буллу» – три.

У нас слишком много веса в машине. Нам необходимо прибавить в аэродинамике. И кроме всего прочего, мы должны понять, почему шины «Пирелли» не работают так, как на «Феррари».

Напомним, победа финна Валттери Боттаса позволила «Мерседесу» выйти на первое место в Кубке конструкторов, опередив на одно очко «Феррари».

При этом в личном зачете впереди по-прежнему немец Себастьян Феттель.

Напомним, пятый этап сезона Гран-при Испании пройдет 12-14 мая в Барселоне.

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