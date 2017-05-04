Валерий Каменский: Шансы на победу у сборной России самые высокие

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы россиян на победу чемпионате мира по хоккею.

- У сборной России всегда одна задача — завоевать золотые медали. Шансы на победу у нашей команды самые высокие. У нас лучшие игроки в Европе, к тому же подъехали сильные хоккеисты из НХЛ, на которых рассчитывают тренеры. Не считаю, что в этом году состав у нашей команды слабее, чем на предыдущих турнирах, - передает слова Каменского «Лента.ру».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.