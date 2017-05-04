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«Динамо» сыграло в футбол со школьниками (видео)

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Футболисты московского «Динамо» посетили сегодня одну из столичных школ.

Игроки клуба, досрочно вернувшегося в российскую премьер-лигу, стали главными героями праздничного мероприятия под названием «День «Динамо» и ВТБ».

Дети встретили именитых гостей аплодисментами и музыкально-театрализованным представлением.

Потом был футбольный матч, в котором Кириллу Панченко, Павлу Погребняку, Антону Шунину и их партнерам по «Динамо» противостояла команда учеников средних классов. Победила, как водится, дружба.

За футболом последовали «Веселые старты», автограф- и фото-сессии.

Футболистов также расспросили о том, как они учились в школе и осилили бы нынешний ЕГЭ. 

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