«Динамо» сыграло в футбол со школьниками (видео)
Футболисты московского «Динамо» посетили сегодня одну из столичных школ.
Игроки клуба, досрочно вернувшегося в российскую премьер-лигу, стали главными героями праздничного мероприятия под названием «День «Динамо» и ВТБ».
Дети встретили именитых гостей аплодисментами и музыкально-театрализованным представлением.
Потом был футбольный матч, в котором Кириллу Панченко, Павлу Погребняку, Антону Шунину и их партнерам по «Динамо» противостояла команда учеников средних классов. Победила, как водится, дружба.
За футболом последовали «Веселые старты», автограф- и фото-сессии.
Футболистов также расспросили о том, как они учились в школе и осилили бы нынешний ЕГЭ.
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