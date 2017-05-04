Виктор Хедман: Мы знаем сильные и слабые стороны российской команды

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России в рамках чемпионата мира по хоккею.

- Будет тяжелая игра. Мы знаем особенности, сильные и слабые стороны российской команды. У нас хорошее настроение перед началом чемпионата. Нам предстоит тяжелая битва на турнире, но мы к ней готовы.

У России индивидуально очень сильные хоккеисты, великолепный вратарь. Они практически не дают пространства для маневра, будем стараться освобождаться от прессинга с их стороны. Хорошо, что провели матч Евротура неделю назад, теперь мы гораздо лучше готовы к игре против сборной России, - приводит слова шведского защитника ТАСС.

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.