Александр Кожевников: ЦСКА готов вкладывать деньги, и это нормально

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о трансферной активности ЦСКА.

«ЦСКА явно настроен на самые высокие места в следующем сезоне. Клуб готов вкладывать деньги, и это нормально. Можно много чего говорить, но кто имеет стабильные вливания, тот и скупает сильнейших игроков. Армейцы хотят построить одну из сильнейших команд в лиге и проводят соответствующую работу на рынке.

Что касается того, насколько правильно скупать такое количество игроков при отсутствии главного тренера, то, на мой взгляд, в этом нет ничего вопиющего. Во-первых, у руководства клуба уже имеются определенные соображения на этот счет. Во-вторых, ЦСКА берет очень сильных игроков, и любой хороший тренер сумеет раскрыть их потенциал», – приводят «Известия» слова Кожевникова.

Напомним, ЦСКА подписал контракты с десятью игроками: защитниками Алексеем Власкиным («Автомобилист»), Кириллом Воробьевым («Сибирь»), Марселем Ибрагимовым («Витория», WHL), Михаилом Пашниным («Локомотивом»), а также форвардами Антоном Бурдасовым («Авангард»), Кириллом Капризовым («Салават Юлаев»), Константином Окуловым («Сибирь»), Вадимом Перескоковым («Куньлунь Ред Стар»), Вадимом Хлопотовым («Сибирь»), Максимом Шалуновым («Сибирь») и Сергеем Шумаковым («Сибирь»).