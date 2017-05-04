Харийс Витолиньш: В матче со Швецией мы должны быть злее, играть как можно плотнее

Тренер сборной России Харийс Витолиньш высказался о сборной Швеции, матчем с которой команда начнет чемпионат мира.

«Не секрет, что нам будет противостоять очень сильный противник. Там много игроков из НХЛ, хорошо оснащенных технически. Возможно, это даже будет их преимуществом.

Что касается нас, то преимуществом нашей команды должна стать злость. Мы должны быть злее, играть как можно плотнее, выигрывать большинство единоборств. Если это получится, то результат придет», – приводит «Р-Спорт» слова Витолиньша.

Напомним, матч Швеция – Россия пройдет 5 мая в Кельне. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча