Фрэнк Мир: После дисквалификации работаю комментатором, но хотелось бы продолжить спортивную карьеру

Боец смешанных единоборств из США Фрэнк Мир, дисквалифицированный Американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещенных препаратов, рассказал, чем он занимается в настоящее время.

- Пока я работаю комментатором. Сотрудничаю с ACB (российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) и 13 мая я буду в Вене на одном из их шоу. Мне это доставляет удовольствие. Я очень много путешествую и тесно общаюсь с ребятами из Чечни. Где бы мы ни находились, я вижу массу зарубежных фанатов, что меня очень мотивирует. UFC не позволяет мне драться. Надеюсь, получится встретиться с руководством, и они отпустят меня. Я им не нужен, а мне бы хотелось продолжать спортивную карьеру на международном уровне, - цитирует Мира RT.