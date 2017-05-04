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Фрэнк Мир: После дисквалификации работаю комментатором, но хотелось бы продолжить спортивную карьеру

Источник:  RT на русскомКомментарии

Боец смешанных единоборств из США Фрэнк Мир, дисквалифицированный Американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещенных препаратов, рассказал, чем он занимается в настоящее время.

- Пока я работаю комментатором. Сотрудничаю с ACB (российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) и 13 мая я буду в Вене на одном из их шоу. Мне это доставляет удовольствие. Я очень много путешествую и тесно общаюсь с ребятами из Чечни. Где бы мы ни находились, я вижу массу зарубежных фанатов, что меня очень мотивирует. UFC не позволяет мне драться. Надеюсь, получится встретиться с руководством, и они отпустят меня. Я им не нужен, а мне бы хотелось продолжать спортивную карьеру на международном уровне, - цитирует Мира RT.

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