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Карвахаль может пропустить остаток сезона

Источник:  Football EspanaКомментарии

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль может больше не сыграть в нынешнем сезоне, сообщает Football Espana.

25-летний испанец получил травму подколенного сухожилия второй степени в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

Обычно срок восстановления в таких случаях составляет порядка четырех недель.

Карвахаль точно не сыграет в ответном матче с «Атлетико» и, вероятно, пропустит оставшиеся матчи команды в чемпионате.

При этом сохраняется вероятность, что Карвахаль успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который запланирован на 3 июня в Кардиффе.

Ожидается, что место правого защитника «Реала» займет Начо Фернандес или Данило.

Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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