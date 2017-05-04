Карвахаль может пропустить остаток сезона
Защитник «Реала»
Даниэль Карвахаль может больше не сыграть в нынешнем сезоне, сообщает Football Espana.
25-летний испанец получил травму подколенного сухожилия второй степени в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).
Обычно срок восстановления в таких случаях составляет порядка четырех недель.
Карвахаль точно не сыграет в ответном матче с «Атлетико» и, вероятно, пропустит оставшиеся матчи команды в чемпионате.
При этом сохраняется вероятность, что Карвахаль успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который запланирован на 3 июня в Кардиффе.
Ожидается, что место правого защитника «Реала» займет Начо Фернандес или Данило.
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция