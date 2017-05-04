Президент «Армавира»: Посмотрите, сколько удалений и пенальти дают в пользу «Ротора»!

Президент «Армавира» Валентин Климко - о матче против «Ротора» (2:1), в котором главный судья матча Сергей Смирнов толкнул нападающего гостей Андрея Мязина, а затем удалил его. После игры «Армавир» на своем Youtube-канале выложил подборку спорных решений арбитра.

- Если бы мы проиграли, заткнул бы свой рот и ничего бы не говорил на эту тему, чтобы это не выглядело как оправдание. Судейство бывает всякое – во второй лиге особенно. Это понятно. Но когда всю игру – и это мы на видео показали только явные вещи – судья своими решениями по сути «убивает» команду, а ребята, вопреки всему, играя против 12 человек, выигрывают, то мне хочется защитить своих футболистов. И обратить внимание на этот беспредел. После ничейной игры с «Чайкой», которую судил этот же арбитр - Смирнов из Кисловодска, я ничего не выкладывал. Хотя претензии были. И по игре с «Ротором» я ничего не комментировал, а просто сделал так, чтобы везде появилось видео этих моментов. Теперь мне интересно, какое решение по этому арбитру будет принято в судейском корпусе. Чтобы понимать, что у нас с футболом происходит, - говорит президент «Армавира» Валентин Климко.

- «Армавир» идет на третьем месте в зоне «Юг», отставая от идущего первым «Ротора-Волгоград» на пять очков. Не боитесь, что на финише сезона судейские ошибки могут участиться?

- Всегда говорю, где бы ни работал – в академии, в профессиональном клубе, судья может быть каким угодно, но надо забивать на один мяч больше, чем он может отменить. Один отменит, второй, в третьем - уже начнет сомневаться, а четвертым – «похоронит» себя. И вот в матче с «Ротором» судья, на мой взгляд, это и сделал. Не хочу его ни в чем обвинять. Может, он хочет, но не умеет. Тогда пусть идет к нам на трибуны и смотрит футбол как болельщик. А насчет финиша сезона – да, борьба будет нешуточная. Я тут обратил внимание на статистику: сколько раз удаляли футболистов у соперников «Ротора» и сколько в этих матчах было назначено пенальти. И задаюсь вопросом: были ли в мировой практике такие прецеденты?

- И сколько же?

- Не хочу, чтобы это исходило от меня. Просто сами посмотрите (за 25 игр соперники «Ротора -Волгоград» получили девять красных карточек и десять пенальти в свои ворота. – Прим. Ред.)