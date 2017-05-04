Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Енисей
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Армавира»: Посмотрите, сколько удалений и пенальти дают в пользу «Ротора»!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Армавира» Валентин Климко - о матче против «Ротора» (2:1), в котором главный судья матча Сергей Смирнов толкнул нападающего гостей Андрея Мязина, а затем удалил его. После игры «Армавир» на своем Youtube-канале выложил подборку спорных решений арбитра.

- Если бы мы проиграли, заткнул бы свой рот и ничего бы не говорил на эту тему, чтобы это не выглядело как оправдание. Судейство бывает всякое – во второй лиге особенно. Это понятно. Но когда всю игру – и это мы на видео показали только явные вещи – судья своими решениями по сути «убивает» команду, а ребята, вопреки всему, играя против 12 человек, выигрывают, то мне хочется защитить своих футболистов. И обратить внимание на этот беспредел. После ничейной игры с «Чайкой», которую судил этот же арбитр - Смирнов из Кисловодска, я ничего не выкладывал. Хотя претензии были. И по игре с «Ротором» я ничего не комментировал, а просто сделал так, чтобы везде появилось видео этих моментов. Теперь мне интересно, какое решение по этому арбитру будет принято в судейском корпусе. Чтобы понимать, что у нас с футболом происходит, - говорит президент «Армавира» Валентин Климко.

- «Армавир» идет на третьем месте в зоне «Юг», отставая от идущего первым «Ротора-Волгоград» на пять очков. Не боитесь, что на финише сезона судейские ошибки могут участиться?

- Всегда говорю, где бы ни работал – в академии, в профессиональном клубе, судья может быть каким угодно, но надо забивать на один мяч больше, чем он может отменить. Один отменит, второй, в третьем - уже начнет сомневаться, а четвертым – «похоронит» себя. И вот в матче с «Ротором» судья, на мой взгляд, это и сделал. Не хочу его ни в чем обвинять. Может, он хочет, но не умеет. Тогда пусть идет к нам на трибуны и смотрит футбол как болельщик. А насчет финиша сезона – да, борьба будет нешуточная. Я тут обратил внимание на статистику: сколько раз удаляли футболистов у соперников «Ротора» и сколько в этих матчах было назначено пенальти. И задаюсь вопросом: были ли в мировой практике такие прецеденты?

- И сколько же?

- Не хочу, чтобы это исходило от меня. Просто сами посмотрите (за 25 игр соперники «Ротора -Волгоград» получили девять красных карточек и десять пенальти в свои ворота. – Прим. Ред.)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Никогда не видел, чтобы арбитр ударил игрока». Как судят бывший клуб Карпина«Никогда не видел, чтобы арбитр ударил игрока». Как судят бывший клуб КарпинаВ ПФЛ главный судья матча толкнул футболиста, а затем удалил его. Президент «Армавира» - о случившемся.Игрока отстранили на полгода за толчок судьи. Хотя арбитр начал первым (видео)Игрока отстранили на полгода за толчок судьи. Хотя арбитр начал первым (видео)В матче лидеров зоны Юг ПФЛ самым агрессивным на поле оказался судья.Маминов покинул «Солярис»Сегодня подал в отставку тренерский штаб московского футбольного клуба «Солярис» во главе с известным специалистом Владимиром Маминовым.«Судейство? Мы готовы». «Томь» не смущают решения в пользу «Зенита»«Судейство? Мы готовы». «Томь» не смущают решения в пользу «Зенита»Лучший бомбардир «Томи» Алексей Пугин перед матчем с «Зенитом» отмечает прогресс дублеров и рассказывает о ситуации с долгами.Гол Кулишева на 96-й минуте принес «Динамо СПб» победу над «Спартаком» из КостромыВо встрече 21-го тура первенства второго дивизиона в зоне «Запад» петербургское «Динамо» в гостях обыграло «Спартак» со счетом 2:1.Шикарный гол бывшего игрока «Зенита» Игоря Чеминавы. Помните такого? (видео)Шикарный гол бывшего игрока «Зенита» Игоря Чеминавы. Помните такого? (видео)Экс-защитник «Зенита» Игорь Чеминава сейчас играет за подольский «Витязь» и забивает ножницами через себя.ЦСКА просмотрит вратаря «Зенита-Ижевск»Вратарь клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».Никита Баженов: Не хочу быть тренером. Они седеют и лысеют за годНападающий «Долгопрудного» Никита Баженов рассказал, что в будущем не хочет быть тренером.Гости с юга: самые красивые голы марта в ПФЛГости с юга: самые красивые голы марта в ПФЛ«Советский спорт» выбирает 10 самых красивых голов, забитых в марте в матчах Профессиональной футбольной лиги.День в истории: Георгию Ярцеву – 69!Сегодня празднует свое 69-летие Георгий Александрович Ярцев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.«Динамо СПб» обыграло «Псков-747» и одержало шестую победу подряд в первенстве ПФЛПетербургское «Динамо» в матче 18-го тура первенства второго дивизиона в зоне «Запад» дома выиграло у «Пскова-747» со счетом 2:0.«...Просто денег нет». Футбольная глубинка еще готова терпеть. Но недолго«...Просто денег нет». Футбольная глубинка еще готова терпеть. Но недолгоНа наши вопросы ответил директор клуба «Псков-747» и руководитель Псковской федерации футбола Алексей Севастьянов.«Байкал» и еще 6 клубов лишились профессионального статусаРФС на очередной конференции принял решение исключить из РФС и лишить профессионального статуса 6 клубов.«Сочи» проведет матч с «Ротором» на стадионе «Фишт»Матч 24-го тура первенства ПФЛ между «Сочи» и «Ротором»​ пройдет на стадионе «Фишт», сообщает официальный сайт клуба.Возвращение дня. Баженов дебютировал в ПФЛ, но продержался меньше 10 минутВозвращение дня. Баженов дебютировал в ПФЛ, но продержался меньше 10 минутБывший нападающий «Спартака» и «Томи» провел первый матч за «Долгопрудный» и уже на седьмой минуте получил травму.Экономный. Дешевый. Наш. Евгений Дзичковский – о бонусах клубов агентамЭкономный. Дешевый. Наш. Евгений Дзичковский – о бонусах клубов агентамОбозреватель «Советского спорта» удивляется рачительности российских клубов, держащих посредников, как выяснилось, на голодном пайке.Огонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газонОгонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газонНа динамовском дерби было все: встреча Хохлова и Точилина, гол в стиле Пирло и даже дымовая завеса от фанатов петербуржцев.Александр Точилин: Волнение сказалось на качестве игры «Динамо СПб»Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Динамо-2» (1:0).Дмитрий Хохлов: «Динамо СПб» не затеряется в ФНЛГлавный тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Динамо СПб» (0:1).«Динамо СПб» обыграло «Динамо-2» и упрочило лидерство в ПФЛ«Динамо СПб» в матче 17-го тура второго дивизиона обыграло «Динамо-2» со счетом 1:0.
Футбол
Медведев – лучший игрок «Ростова» в апреле
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 1,2 млн рублей по итогам дерби
Футбол
Президент «Армавира»: Посмотрите, сколько удалений и пенальти дают в пользу «Ротора»!
Теннис
Южный завершил выступления на турнире в Стамбуле, уступив Лайовичу
все новости
Армавир
Армавиркалендарьстатистика
Ротор-Волгоград
Ротор-Волгоградкалендарьстатистика
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости