КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 1,2 млн рублей по итогам дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые наложены на московские клубы «Спартак» и ЦСКА по итогам 26-го тура чемпионата России, в котором команды встречались между собой.

- По футбольному клубу ЦСКА: на стадионе использовалась пиротехника, из-за чего произошло сильное задымление и матч дважды останавливался, поэтому за всю пиротехнику и неправомерные действия зрителей с проносом средств и задымлением оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей. По сжиганию атрибутики: у ЦСКА это пятое нарушение в сезоне - штраф 150 тысяч рублей. Далее - баннер с ненормативной лексикой, из-за которого штраф 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики - девятое нарушение - 90 тысяч, кроме того, мы возбудили дело по бросанию предметов на поле - штраф 20 тысяч рублей.

- У «Спартака» не было задымления, но было другое нарушение - пронос и использование средств, которые могли привести к возгоранию. За бросание и использование пиротехники и неправомерные действия зрителей «Спартак» оштрафован на 250 тысяч, за сжигание атрибутики, это второй случай, - штраф 100 тысяч рублей. Далее - вы видели, что от пяти до семи человек сидели на заградительной решетке и создавали угрозу себе, это третье нарушение, - штраф 150 тысяч. Был вывешен несогласованный баннер - штраф 25 тысяч, и скандирование ненормативной лексики - 100 тысяч рублей, - цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» прошел 30 апреля на поле стадиона «Арена ЦСКА» и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.