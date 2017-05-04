Медведев – лучший игрок «Ростова» в апреле
По итогам голосований, которые проходили на официальном сайте «Ростова», лучшим игроком желто-синих в апреле стал вратарь Никита Медведев.
Напомним, что Медведев не пропускает в чемпионате России уже 952 минуты подряд, что является абсолютным рекордом.
В ближайшем туре РФПЛ «Ростов» в гостях сыграет со «Арсеналом» , Матч состоится 6 мая, в 16:30.
Матч
Место и дата
06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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