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Медведев – лучший игрок «Ростова» в апреле

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По итогам голосований, которые проходили на официальном сайте «Ростова», лучшим игроком желто-синих в апреле стал вратарь Никита Медведев. 

Напомним, что Медведев не пропускает в чемпионате России уже 952 минуты подряд, что является абсолютным рекордом. 

В ближайшем туре РФПЛ «Ростов» в гостях сыграет со  «Арсеналом» , Матч состоится 6 мая, в 16:30.

Матч

Арсенал - Ростов

Место и дата

06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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