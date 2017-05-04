Защитник «Сочи» Фантенберг подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Защитник «Сочи» Оскар Фантенберг продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе». 25-летний швед подписал с «королями» контракт на один год.

В нынешнем сезоне Фантенберг провел 44 матча регулярного чемпионата КХЛ и набрал 23 (3+20) очка при показателе полезности «–3» и 22 минутах штрафа.

Ранее Фантенберг играл за «ХВ-71» (2009-2014) и «Фрелунду» (2014-2016). В 2016 году в составе «Фрелунды» он стал чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Фантенберг был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, но не сыграл в нем.

В составе сборной Швеции защитник играл на чемпионате мира 2016 года в России и сделал одну результативную передачу в восьми матчах.