Коннор Макдэвид: Позитивный момент в том, что мы сравняли счет и перевели игру в овертайм

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (3:4 OT).

«Мы играли неровно. В первом периоде игра нам удавалась, и уже хотя бы это является хорошим знаком.

Мы смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм, и это позитивный момент», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

20-летний капитан «нефтяников» забил в этом матче второй гол своей команды.

Напомним, «Анахайм», выиграв оба гостевых матча, сравнял счет в серии. Пока команды побеждают только в гостях. Первые две игры в Анахайме завершились в пользу «Эдмонтона» (5:3, 2:1).

Пятый матч серии пройдет 5 мая на льду «Анахайма».