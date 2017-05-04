Коннор Макдэвид: Позитивный момент в том, что мы сравняли счет и перевели игру в овертайм
Форвард «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ
с «Анахаймом» (3:4 OT).
«Мы играли неровно. В первом периоде игра нам удавалась, и уже хотя бы это является хорошим знаком.
Мы смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм, и это позитивный момент», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
20-летний капитан «нефтяников» забил в этом матче второй гол своей команды.
Напомним, «Анахайм», выиграв оба гостевых матча, сравнял счет в серии. Пока команды побеждают только в гостях. Первые две игры в Анахайме завершились в пользу «Эдмонтона» (5:3, 2:1).
Пятый матч серии пройдет 5 мая на льду «Анахайма».
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:4 О.Т. (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Голы:
Лучич (Летесту, Драйзайтль), 15:38 (1:0 - бол.). Макдэвид (Марун, Драйзайтль), 17:43 (2:0). Гецлаф (Монтур), 21:37 (2:1). Ракелль (Гецлаф, Перри), 25:33 (2:2). Гецлаф 34:25 (2:3). Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 (3:3). Сильверберг (Гецлаф), 60:45 (3:4).
Место и дата
04 мая 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция