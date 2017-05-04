Григорий Иванов: «Урал» не будет применять никаких санкций к Фидлеру и Манучаряну

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о штрафных санкциях в отношении футболистов Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна, участвовавших в драке в финале Кубка России с «Локомотивом» на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

- Никаких санкций к футболистам клуб применять не будет. КДК вынесет решение, тогда и будут санкции. Это футбол, такое случается: потолкались, поругались. За что мы должны их наказывать? Они себя сами наказали тем, что не будут играть из-за возможной дисквалификации, а клуб будет играть. Если будем выигрывать, то они премию получать не будут, в отличие от команды. Какие санкции? Никаких штрафных санкций мы к ним применять не будем, - приводит слова Иванова «Р-Спорт».

Напомним, по итогам инцидента главный арбитр матча Алексей Николаев удалил по два игрока из каждой команды: Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна – у «Урала» и Ари и Джефферсона Фарфана – у «Локомотива».