Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Енисей
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Григорий Иванов: «Урал» не будет применять никаких санкций к Фидлеру и Манучаряну

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о штрафных санкциях в отношении футболистов Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна, участвовавших в драке в финале Кубка России с «Локомотивом» на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

- Никаких санкций к футболистам клуб применять не будет. КДК вынесет решение, тогда и будут санкции. Это футбол, такое случается: потолкались, поругались. За что мы должны их наказывать? Они себя сами наказали тем, что не будут играть из-за возможной дисквалификации, а клуб будет играть. Если будем выигрывать, то они премию получать не будут, в отличие от команды. Какие санкции? Никаких штрафных санкций мы к ним применять не будем, - приводит слова Иванова «Р-Спорт».

Напомним, по итогам инцидента главный арбитр матча Алексей Николаев удалил по два игрока из каждой команды: Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна – у «Урала» и Ари и Джефферсона Фарфана – у «Локомотива».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григорий Иванов: Ари поступил неправильно: подбежал и ударил сзади. Если мужчина, подойди и ударь в лицоПрезидент «Урала» Григорий Иванов высказался о стычке игроков в финале Кубка России с «Локомотивом» на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.Стало ли лучше поле на новом стадионе в Петербурге? [фото, видео]Стало ли лучше поле на новом стадионе в Петербурге? [фото, видео]«Зенит» играл на новом стадионе 2 недели назад и через 3 дня сыграет снова. «Советский спорт» показывает: поле стало лучше, но не вездеГлава комитета по этике: Стычка в финале Кубка России – на грани хулиганстваГлава комитета по этике РФС Семен Андреев высказался о стычке игроков в концовке финала Кубка России «Урал» – «Локомотив» в Сочи.Председатель совета директоров «Локомотива»: Мы не меняли бюджет, его достаточно для успеха в чемпионате, Кубка России и еврокубкахПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что бюджет клуба позволяет команде достойно выступать во всех турнирах.Илья Геркус: «Локомотив» расстроен поведением ПавлюченкоПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус дал интервью RT на русском после победы столичного клуба над «Уралом» в финале Кубка России (2:0).Илья Геркус: Никакой расслабленности «Локомотива» вы не увидитеПрезидент «Локомотива» Илья Геркус дал интервью RT на русском после победы столичного клуба над «Уралом» в финале Кубка России (2:0).Алексей Николаев: Представители «Локомотива» и «Урала» поблагодарили нас после финала Кубка РоссииАрбитр Алексей Николаев, работавший на финале Кубка России «Урал» – «Локомотив», высказался о заявлении форварда «Урала» Романа Павлюченко, который призвал выслать нападающего «Локомотива» Ари из страны после драки в финале Кубка России.ОМОНовцы стояли для мебели. Что творилось на трибунах в финале Кубка РоссииОМОНовцы стояли для мебели. Что творилось на трибунах в финале Кубка РоссииКорреспондент «Советского спорта» в эксклюзивном интервью расспросил фаната «Локомотива», пожелавшего остаться неизвестным.Майкон: Хотел бы остаться в «Локомотиве», Семин – особый тренер в моей карьереБразильский нападающий московского «Локомотива» Майкон рассказал о своих планах на будущее.Сергей Анохин: Ари нужно наказывать на несколько зарплатПрезидент московской федерации футбола Сергей Анохин высказался о драке после окончания финального матча за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом».Фаны «Локо» избили друг друга, а ЦСКА не впустит «Спартак» на свою арену (видео)Фаны «Локо» избили друг друга, а ЦСКА не впустит «Спартак» на свою арену (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Эрик Штоффельсхаус: Так здорово начать карьеру в России с победыСпортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился эмоциями после победы над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.Виталий Денисов: Мы показали командную игру, мастерство и бойцовские качестваЗащитник «Локомотива» Виталий Денисов сразу после финального матча с «Уралом» (2:0) рассказал о победе в Кубке России и предстоящей игре за Суперкубок.Юрий Красножан: Старт карьеры у Миранчука великолепныйБывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился мнением о перспективах полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.«Урал» – «Локомотив». Фернандеш стал лучшим по ударам и обводкамВчера в финальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» – 2:0.Усиление для «Спартака», «Зенита» и всех остальных. Кто тащит «Локомотив»Усиление для «Спартака», «Зенита» и всех остальных. Кто тащит «Локомотив»Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о самом ценном футболисте «Локомотива» в этом сезоне.Роман Павлюченко: Если бы я в Англии поступил как Ари, меня бы тут же отправили в РоссиюНападающий «Урала» Роман Павлюченко сказал, что ему не стоило оскорблять нападающего «Локомотива» Ари, но бразилец должен быть дисквалифицирован за драку в конце финального матча Кубка России.Юрий Красножан: Командная работа в обороне «Локо» компенсировала потерю ЧорлукиБывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился впечатлениями от победы железнодорожников в финальном матче Кубка России против «Урала».Никита Симонян: Держите, друзья, нервы в своих рукахПервый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что массовая драка с участием игроков «Урала» и «Локомотива» омрачила финал Кубка России.Илья Геркус: Суперкубок состоится на стадионе «Локомотива», устроим им наше ЧеркизовоПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Уралом» в финале Кубка России.
Футбол
Медведев – лучший игрок «Ростова» в апреле
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 1,2 млн рублей по итогам дерби
Футбол
Президент «Армавира»: Посмотрите, сколько удалений и пенальти дают в пользу «Ротора»!
Теннис
Южный завершил выступления на турнире в Стамбуле, уступив Лайовичу
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Григорий Иванов
Григорий Ивановвсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости