Павел Буре: Канада и Россия – фавориты чемпионата мира

Легендарный хоккеист Павел Буре рассказал «Советскому спорту», кто, на его взгляд, будет бороться за золотые медали приближающегося первенства планеты.

- Для меня, как и для других болельщиков, это очередной чемпионат мира, который проходит каждый год. Лидеры известны. Золото будет разыгрываться, как всегда, между командами из топ-6. Вряд ли кто-то не из этой шестерки преподнесет сюрприз. Редко кому из них удается дойти даже до полуфинала.

Канада - фаворит турнира, как и Россия, кстати. У канадцев длинная скамейка. Они с легкостью могут набрать несколько составов.

Все игроки, которые едут в свои сборные, хотят выиграть. Иначе зачем ехать туда? Отбывать номер? Какой в этом смысл? У всех есть чем заняться, тем более у тех ребят, которые играют в НХЛ, да и в КХЛ тоже. Все парни материально обеспечены. Им не обязательно ехать туда для своих меркантильных целей.

Я играл в 90-х годы. Тогда всё было по-другому. Нельзя сравнивать мое поколение с тем, которое играет сейчас. Разные политические обстановки, разные страны были. В сборную СССР я мечтал попасть с десяти лет. Моя мечта осуществилась в 18 лет. У нас тогда статус был любителей. Сегодня же все ребята в сборной – профессионалы. Неправильно оглядываться назад и говорить, что раньше все ехали в сборную. Тогда вариантов не было. Не поедешь – ничего у тебя не будет.