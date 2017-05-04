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Диего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то да

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».

«Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то да», – приводит Football Italia слова Марадоны.

Напомним, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис давно рассчитывает пригласить Марадону в клуб. Однако в Италии от 56-летнего аргентинца по-прежнему требуют выплаты налогов в размере 39 миллионов евро.

Марадона играл в «Наполи» в 1984-1991 годах и дважды становился с командой чемпионом Италии (1987, 1990), а также выиграл Кубок Италии (1987), Кубок УЕФА (1989) и Суперкубок Италии (1990).

Ранее Марадона тренировал «Текстил Мандио» (1994), «Расинг» из Авельянеды (1995), сборную Аргентины (2008-2010) и «Аль-Васл» из ОАЭ (2011-2012).

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