Сергей Мозякин: Для меня честь быть капитаном сборной России

Нападающий сборной России Сергей Мозякин рассказал о том, что чувствует после назначения капитаном национальной команды на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Кельне и Париже.

- У нас собралась отличная команда, сильный тренерский состав, все на уровне, мы можем многое в Кельне. Когда приезжаешь в сборную, хочется выиграть золото, у нас такая цель, это единственная цель. Конечно, для меня честь быть капитаном, всем этого хочется, для меня это можно сказать вершина, до которой я наконец добрался. Буду ли говорить постоянно в Кельне? Давайте посмотрим, завтра первый матч, решим после него, - сказал Мозякин «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.