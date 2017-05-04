Юрий Никифоров: Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» неминуем
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что «Реал» и «Ювентус» наверняка встретятся в финале Лиги чемпионов.
В своих первых полуфинальных встречах турнира «Реал» и «Ювентус» одолели мадридский «Атлетико» (3:0) и французский «Монако» (2:0) соответственно.
«Думаю, что финал «Реал» - «Ювентус» неминуем. Шансы у соперников есть всегда, но по большому счету финалисты практически обозначены. Причем не сказал бы, что обе эти команды - самые лучшие в этом сезоне Лиги чемпионов. «Бавария» была не хуже, как и «Барселона», как и «ПСЖ». Но кто-то должен проигрывать. «Ювентус» впечатляет отличной организацией игры и балансом между обороной и атакой. Все у них настолько компактно и надежно, что и позволяет претендовать на финал турнира», - цитирует Никифорова «Р-Спорт».
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!