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Рафаил Ишматов: Мне непонятны действия ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов высказался о трансферной активности ЦСКА.

«Лично мне непонятны действия ЦСКА. Скупка большого количества сильных игроков далеко не всегда приводит к положительному результату. Считаю это негативным явлением в российском хоккее. Есть опасения, что перспективные игроки, перешедшие к красно-синим, просто могут не суметь там раскрыться.

Ребята могут лишиться игрового времени или получать его не в тех объемах, в которых бы им хотелось. Лучше бы они оставались в своих клубах, там были лидерами и постепенно росли. При таких условиях шансов стать игроками высокого уровня и принести пользу российскому хоккею у них было бы больше. Что было уже неоднократно доказано», – приводят «Известия» слова Ишматова.

Напомним, ЦСКА подписал контракты с десятью игроками: защитниками Алексеем Власкиным («Автомобилист»), Кириллом Воробьевым («Сибирь»), Марселем Ибрагимовым («Витория», WHL), Михаилом Пашниным («Локомотивом»), а также форвардами Антоном Бурдасовым («Авангард»), Кириллом Капризовым («Салават Юлаев»), Константином Окуловым («Сибирь»), Вадимом Перескоковым («Куньлунь Ред Стар»), Вадимом Хлопотовым («Сибирь»), Максимом Шалуновым («Сибирь») и Сергеем Шумаковым («Сибирь»).

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