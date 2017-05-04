Евгений Дадонов: Панарин и Гусев - не близнецы, но играть удобно с обоими

Нападающий сборной России Евгений Дадонов сравнил манеру игры форвардов Никиты Гусева и Артемия Панарина.

- Панарин вообще никак не изменился. Сочетания – не наше дело: с кем поставили, с тем и играем. Но Панарин и Гусев отличаются, они же не близнецы. Хотя удобно играть и с тем, и с другим. Они хорошо играют в пас, много делают для партнеров. Чем-то они похожи, это, безусловно, - цитирует Дадонова «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.