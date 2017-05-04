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Букмекеры считают, что «Питтсбург» завершит серию с «Вашингтоном» в следующем матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на исход серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом».

Напомним, «пингвины» ведут пока со счетом 3-1.

Эксперты полагают, что команда Евгения Малкина уже в следующем, пятом матче, который пройдет 7 мая в столице США, выбьет из плей-офф клуб Александра Овечкина. На это можно поставить за 2,20.

Коэффициент на то, что серия завершится со счетом 4-2, составляет 3,15.

Наиболее маловероятен, по мнению букмекеров вариант, при котором «столичные» одержат еще две победы, но в итоге уступят со счетом 3-4. Такой исход идет за 7,00.

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