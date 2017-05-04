Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной на чемпионат мира

Тренер сборной России Игорь Никитин рассказал, что форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов не были включены в начальную заявку сборной России на чемпионат мира.

- В начальную заявку не попали Алексей Береглазов, Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, - цитирует Никитина «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.