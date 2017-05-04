Евгений Дадонов: В воспитании Панарина особо не усердствуем. Он ведь еще не все забыл
Форвард сборной России Евгений Дадонов рассказал о готовности сборной России к поединку со шведами на ЧМ-2017.
- Как мы с Шипачевым воспитываем Панарина, чтобы он поскорее привык к российскому хоккею? Да, особенно не усердствуем, - улыбнулся Дадонов на вопрос «Советского спорта» в микст-зоне. – Все-таки Тема не совсем еще все забыл. И в принципе не сильно изменился. Но кое-что напоминаем!
-
Вчера многие
игроки жаловались
на лед…
- Он действительно тяжелый. Я лично до сих пор не привык. Надеюсь, что в день матча он будет лучше.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически