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Владислав Наместников: Не думаю, что клубные истории как-то могут повлиять на матч со шведами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий сборной России Владислав Наместников рассказало подготовке команды к первому матчу на чемпионате мира против Швеции.

- Настроение отличное, готовимся к первой игре. Лед уже получше, вчера, может быть, какие-то неполадки были. Сегодня уже все хорошо. С каждым занятием мы что-то отрабатываем в тройке, наше взаимопонимание улучшается. Не думаю, что клубные истории как-то могут повлиять на матч со шведами. Мы в своих сборных, и не важно, за какие клубы кто-либо из нас играет, - цитирует Наместникова «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

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