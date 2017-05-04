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«Терек» продлит контракт с Ивановым

Источник:  ТАССКомментарии

«Терек» продлит соглашение с полузащитником Олегом Ивановым, сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Действующий контракт 30-летнего хавбека с грозненской командой рассчитан до 30 июня.

«С Олегом Ивановым контракт будет продлен. На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете», - цитирует  Айдамирова ТАСС.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 17 матчей и забил один мяч.



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