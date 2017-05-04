«Терек» продлит контракт с Ивановым

Председатель совета директоров «Локомотива»: Мы не меняли бюджет, его достаточно для успеха в чемпионате, Кубка России и еврокубках

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что бюджет клуба позволяет команде достойно выступать во всех турнирах.