Владислав Наместников: С Гусем уже играл. Взаимопонимание есть
Форвард сборной России Владислав Наместников рассказал о готовности сборной России к поединку со шведами на ЧМ-2017.
- На каждой тренировке наше звено становится все крепче, - отмечает Наместников. – Кучеров с Гусевым уже играл раньше. И я с Гусем играл. Так что взаимопонимание есть.
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Принципиально
будет обыграть
завтра игроков
«Тампы», которых
в сборной Швеции
довольно много?
- Я об этом не думаю. Нам надо в целом против шведов хорошо сыграть. Дружу ли я со шведами в «Тампе»? У меня со всеми отношения хорошие.
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