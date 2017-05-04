Владислав Наместников: С Гусем уже играл. Взаимопонимание есть

Форвард сборной России Владислав Наместников рассказал о готовности сборной России к поединку со шведами на ЧМ-2017.

- На каждой тренировке наше звено становится все крепче, - отмечает Наместников. – Кучеров с Гусевым уже играл раньше. И я с Гусем играл. Так что взаимопонимание есть.

- Принципиально будет обыграть завтра игроков «Тампы», которых в сборной Швеции довольно много?

- Я об этом не думаю. Нам надо в целом против шведов хорошо сыграть. Дружу ли я со шведами в «Тампе»? У меня со всеми отношения хорошие.