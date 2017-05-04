Игорь Никитин: Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам

Тренер сборной России Игорь Никитин рассказал, что Александр Радулов и Никита Зайцев не приехали в сборную России по уважительным причинам.

- Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам, а те ребята из КХЛ, которые вошли в состав, точно сильнее хоккеистов из НХЛ, которые не имеют постоянной игровой практики. Поэтому мы и сделали выбор в пользу тех игроков, кто прилетел в Германию, - цитирует Никитина «Р-Спорт».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.