Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателям KDA и GPM на The Kiev Major Портал компании redbull.com опубликовал инфографику прошедшего турнира The Kiev Major по Dota 2.

Трансляции The Kiev Major в Одноклассниках собрали 19 миллионов просмотров Трансляции турнира The Kiev Major по Dota 2 в социальной сети Одноклассники собрали суммарно более 19 миллионов просмотров, из которых 68% были уникальными.