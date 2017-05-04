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Виталий Прохоров: Чемпионат мира нужно рассматривать как подготовку к Олимпиаде

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион, спортивный комментатор Виталий Прохоров рассказал о важности чемпионата мира для российской команды.

- Самый главный турнир для России - это Олимпиада в любом случае. Следующий по значимости - Кубок мира, а потом уже только чемпионат мира. До Олимпиады ровно год, и чемпионат мира - это последний масштабный турнир перед этим событием, так что да, его можно и нужно рассматривать как подготовку к Играм. У нас всегда должна быть одна задача - занять первое место. А на что рассчитывать - уже турнир покажет, - передает слова Прохорова «Газета.Ru».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

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