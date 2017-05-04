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Юрий Семин: Ари поедет в Екатеринбург и забьет «Уралу»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что нападающий Ари не испытывает опасений в преддверии выездной встречи с «Уралом».

Напомним, бразильский форвард был одним из участников потасовки в конце финального матча за Кубок России, который железнодорожники 2 мая в Сочи выиграли со счетом 2:0. Ари и партнер по команде Джефферсон Фарфан, а также игроки «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили красные карточки.

После встречи Манучарян в соцсети выложил фотографию потасовки, на которой виден Ари, с подписью «До встречи». Фидлер, в свою очередь,  выразил мнение, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург.

«Пускай игроки «Урала» ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им», - цитирует Семина ТАСС.

Матч 29-го тура РФПЛ «Урал» - «Локомотив» пройдет 17 мая.




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