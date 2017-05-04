Виталий Прохоров: Овечкин - профессионал и патриот

Олимпийский чемпион, спортивный комментатор Виталий Прохоров рассказал об комплектовании национальной команды из хоккеистов НХЛ.

- Мне кажется, что если в сборную не едут игроки из НХЛ, то нужно уже кого-то другого просматривать, кто потенциально может участвовать в Олимпийских играх. А насчет Овечкина: да, он может приехать на турнир и сразу начать играть.

- Но у него будет мало времени, чтобы сыграться с партнерами по сборной…

- Ну, во-первых, Овечкин - профессионал, во-вторых - патриот, в-третьих - может, ему потребуется пара-тройка дней, чтобы прийти в себя, но турнир-то длится 20 дней. А самые важные матчи на чемпионатах мира и Олимпийских играх — это четвертьфинал и полуфинал. В финале многое решает везение, это уже самая концовка соревнований и вообще отдельная история. А вот четвертьфинал и полуфинал - это две главные игры всего скоротечного турнира. К этим матчам Овечкин и должен быть готов, - передает слова Прохорова «Газета.Ru».

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.