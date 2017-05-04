Йон Гвидетти: Предстоящие две игры против «Манчестер Юнайтед» будут сродни финалам

Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти поделился ожиданиями о предстоящих полуфинальных матчах Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Все понимают, что стоит на кону: «МЮ» хочет в следующем году играть в Лиге чемпионов УЕФА, а потому нацелен на победу в Лиге Европы. Но это и наша цель тоже. Предстоящие две игры будут сродни финалам.

В футболе случаются чудеса, если в них верить. С той психологией, которую мы здесь выработали, нет ничего невозможного. Да, у нас скромный клуб. Возможно, другие нас не замечают, но мы знаем, насколько мы сильны. Мы два года подряд обыгрывали «Барселону», выбивали «Реал» из Кубка Испании, побеждали «Атлетико». Мы доказали, что у нас хорошая команда, - передает слова форварда «Сельты» официальный сайт УЕФА.

Первый матч «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» пройдет в Виго на поле стадиона «Балаидос». Встреча начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Манчестере 11 мая.

Напомним, что во втором полуфинале Лиги Европы встречаются «Аякс» и «Лион». В среду, 3 мая, в первом матче противостояния голландский клуб разгромил французов на своем поле со счетом 4:1.