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Александр Мостовой: «Сельта» сегодня вполне может дать бой «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой сообщил, что надеется на успех испанской команды в первой полуфинальной игре Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Сегодня я буду болеть за «Сельту». Мне уже звонили с испанских радио и газет, спрашивали, как я оцениваю шансы команды. Я предполагаю, что «Сельта» сегодня вполне может дать бой. Они готовились к этому противостоянию.

Также не стоит забывать, что «Манчестер Юнайтед» сейчас не тот, который мы привыкли видеть ранее. Сейчас это команда, которая может сыграть вничью или выиграть. Да, их серия без поражений впечатляет, но я надеюсь, что они сегодня проиграют, - приводит слова Мостового «Спорт FM».

Первый матч «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» пройдет в Виго на поле стадиона «Балаидос». Встреча начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Манчестере 11 мая.

Напомним, что во втором полуфинале встречаются «Аякс» и «Лион». В первом матче голландский клуб разгромил французов на своем поле со счетом 4:1.

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