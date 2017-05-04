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Смолов - лучший игрок «Краснодара» в апреле

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Болельщики признали нападающего Федора Смолова лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом месяце.

Форвард сборной России, забивший в апреле четыре мяча, получил по итогам опроса 36,8% голосов.

Второе место занял вратарь Андрей Синицын (20%). Полузащитник Шарль Каборе (10,1%) - третий.

Отметим, что Смолов признается лучшим игроком месяца  четвертый раз в сезоне. Ранее он первенствовал в июле, августе, сентябре и декабре 2016 года.

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