Смолов - лучший игрок «Краснодара» в апреле
Болельщики признали нападающего Федора Смолова лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом месяце.
Форвард сборной России, забивший в апреле четыре мяча, получил по итогам опроса 36,8% голосов.
Второе место занял вратарь Андрей Синицын (20%). Полузащитник Шарль Каборе (10,1%) - третий.
Отметим, что Смолов признается лучшим игроком месяца четвертый раз в сезоне. Ранее он первенствовал в июле, августе, сентябре и декабре 2016 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически