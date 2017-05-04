Владимир Стогниенко: В этом сезоне «Спартак» будет чемпионом абсолютно заслуженно

Телекомментатор Владимир Стогниенко прокомментировал лидерство московского «Спартака» после 26-ти туров в чемпионате России .

- Сегодняшний «Спартак» в атаке очень симпатичен. Но этот футбол очень эмоциональный. Здесь нужно посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. В этом сезоне «Спартак» будет чемпионом абсолютно заслуженно.

Сейчас у ЦСКА очень непростой период в команде с кадровой перестройкой. «Зенит» вот уже второй раз подряд промахнулся с кандидатурой на пост главного тренера. А «Спартак» не промахнулся. Они играют хорошо. Просто в этом сезоне «Спартак» сделал все как надо, а остальные не смогли, - приводит слова Стогниенко «Спорт FM».

Напомним, что после 26-ти туров чемпионата России «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, оторвавшись от занимающего второе место «Зенита» на восемь очков.