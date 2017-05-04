Сергей Шляпников: Волков пропустит сезон в сборной
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей
Шляпников сообщил, что чемпион Олимпиады-2012 Александр Волков пропустит
предстоящий сезон в национальной команде, так как ему нужно время на
восстановление. Но сборная рассчитывает на Волкова в дальнейшем.
«Я разговаривал с Сашей Волковым. Этот год он попросил дать ему
на восстановление, на отдых. Мы с пониманием относимся к этому. Такие игроки
очень много сделали для российского волейбола. Надо дать им возможность
привести свой организм в порядок, чтобы в будущем мы смогли рассчитывать на
них. Мы рассчитываем на Волкова не в этом, а уже в следующем году»,
- приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.
Соперниками мужской сборной России по второму раунду отборочного турнира
чемпионата мира-2018 будут команды Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и
Венгрии. Матчи группы россиян пройдут 24-28 мая в Эстонии. Победитель группы
напрямую попадет на чемпионат мира. На сайте Европейской конфедерации волейбола
опубликован расширенный состав сборной России на турнир, в который вошли 33
игрока.