Сергей Шляпников: Волков пропустит сезон в сборной

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил, что чемпион Олимпиады-2012 Александр Волков пропустит предстоящий сезон в национальной команде, так как ему нужно время на восстановление. Но сборная рассчитывает на Волкова в дальнейшем.

«Я разговаривал с Сашей Волковым. Этот год он попросил дать ему на восстановление, на отдых. Мы с пониманием относимся к этому. Такие игроки очень много сделали для российского волейбола. Надо дать им возможность привести свой организм в порядок, чтобы в будущем мы смогли рассчитывать на них. Мы рассчитываем на Волкова не в этом, а уже в следующем году», - приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.

Соперниками мужской сборной России по второму раунду отборочного турнира чемпионата мира-2018 будут команды Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии. Матчи группы россиян пройдут 24-28 мая в Эстонии. Победитель группы напрямую попадет на чемпионат мира. На сайте Европейской конфедерации волейбола опубликован расширенный состав сборной России на турнир, в который вошли 33 игрока.