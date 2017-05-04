Иван «ArtStyle» Антонов: Я смотрел эти пять игр и не увидел ни одной, где OG взяли и обыграли нас

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов в интервью порталу CyberSport.ru оценил выступление команды на The Kiev Major.



«На самом деле, все должны быть довольны вторым местом, ведь никто из СНГ не поднимался так высоко уже три с половиной года. Но для нас это очень большое разочарование, мы ожидали от себя большего. Если взять все наши игры в финале, то мы могли выиграть, мы были сильны. И в итоге от второго места больше расстроились, чем остались довольны.



Мы показали все, что готовили эти недели. Может, что-то еще осталось, но я не могу сказать, что этим можно было выиграть OG. Эти заготовки могли удивить китайскую сцену и некоторые другие команды. OG играют более стабильно и хорошо, их тяжело удивить.



Я хочу извиниться перед фанатами за громкие слова в аналитике перед матчем — я говорил, что OG мы обыграем любыми стратегиями и как угодно. Я действительно так думал.



Против OG у нас были наши стабильно сильные герои, мы с ними должны были выйти и их обыграть. Просто в тот вечер что-то пошло не так, потому что мы выигрывали большинство игр, но сами их отдавали. OG этим пользовались, это их большая заслуга. Но, по-моему, больше мы проиграли, чем они выиграли.



Это самая обидная вещь, которую все из нас ощущали спустя два часа после матча. Потому что я смотрел эти пять игр и не увидел ни одной, где OG взяли и обыграли нас. Я видел, как мы выигрываем, выигрываем, выигрываем, и где-то в один момент что-то идет не так.



Хотя такое не стоит говорить по отношению к уже четырехкратному чемпиону «мейджоров», где собрались пять легендарных игроков. Но в тот вечер мы должны были быть сильнее. Мы очень хорошо подготовились.



И нас действительно расстроило второе место, хотя, на самом деле, все должны были быть рады. Если бы мы проиграли 0:3 OG и нас в трех играх переехали бы без шансов, то тогда бы мы были довольны вторым местом и понимали, что еще не готовы. Но было не так».



Напомним, что OG в финале турнира обыграла Virtus.pro со счетом 3:2.



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