Артис Аболс: Почему бы сборной Латвии на чемпионате мира не выйти из группы?

Задачей сборной Латвии на стартующем в пятницу чемпионате мира является выход в четвертьфинал турнира, сообщил тренер команды Артис Аболс.

Турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии начнет турнир встречей против команды Дании в субботу.

«Настроение хорошее, мы провели две неплохие игры. Все игры у нас ответственные, особенно первая. Будем бороться за выход в четвертьфинал. Безусловно, должны сохранять место, но главный тренер говорит только о том, чтобы ребята смотрели верх и боролись за четверку. Конечно, мы не фавориты, но случиться может что угодно. Никто не скажет, что мы обязательно там будем, не такие мы и великие, но почему бы нам и не выйти из группы?» – задался вопросом Аболс.