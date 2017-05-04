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Артис Аболс: Почему бы сборной Латвии на чемпионате мира не выйти из группы?

Источник:  Р-СпортКомментарии

Задачей сборной Латвии на стартующем в пятницу чемпионате мира является выход в четвертьфинал турнира, сообщил тренер команды Артис Аболс.

Турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии начнет турнир встречей против команды Дании в субботу.

«Настроение хорошее, мы провели две неплохие игры. Все игры у нас ответственные, особенно первая. Будем бороться за выход в четвертьфинал. Безусловно, должны сохранять место, но главный тренер говорит только о том, чтобы ребята смотрели верх и боролись за четверку. Конечно, мы не фавориты, но случиться может что угодно. Никто не скажет, что мы обязательно там будем, не такие мы и великие, но почему бы нам и не выйти из группы?» – задался вопросом Аболс.

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