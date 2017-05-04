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Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Итальянский тренер Серджио Бузато и россиянин Юрий Булычев вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Об этом сообщил «Р-Спорт» наставник национальной команды Сергей Шляпников.

«Моими помощниками в сборной России будут Серджио Бузато и Юрий Булычев. Они оба работали в сборной ранее с Владимиром Алекно. Мне хотелось бы, чтобы была преемственность. Это два очень опытных специалиста, принято решение оставить их в штабе сборной. Я разговаривал с Серджио. Мы не один день провели вместе за монитором, отсматривали игроков, их технику. Это очень грамотный тренер. Он обладает большой информацией по всем игрокам национальных сборных», - сказал Шляпников.

Шляпников был утвержден главным тренером сборной России в феврале. Под его руководством российские волейболисты начнут международный сезон 24-28 мая в Эстонии, где пройдет отборочный турнир чемпионата мира 2018 года. Ранее сообщалось, что тренерский штаб мужской сборной будет сформирован по итогам обсуждения на экспертном совете Всероссийской федерации волейбола.

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