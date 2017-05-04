Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб сборной России
Итальянский тренер Серджио Бузато и россиянин Юрий Булычев
вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Об этом сообщил
«Р-Спорт» наставник национальной команды Сергей Шляпников.
«Моими помощниками в сборной России будут Серджио Бузато и
Юрий Булычев. Они оба работали в сборной ранее с Владимиром Алекно. Мне
хотелось бы, чтобы была преемственность. Это два очень опытных специалиста,
принято решение оставить их в штабе сборной. Я разговаривал с Серджио. Мы не
один день провели вместе за монитором, отсматривали игроков, их технику. Это
очень грамотный тренер. Он обладает большой информацией по всем игрокам
национальных сборных», - сказал Шляпников.
Шляпников был утвержден главным тренером сборной России в
феврале. Под его руководством российские волейболисты начнут международный сезон
24-28 мая в Эстонии, где пройдет отборочный турнир чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб мужской сборной будет сформирован по
итогам обсуждения на экспертном совете Всероссийской федерации волейбола.