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Стала известна заявка сборной России на чемпионат мира 2017

Источник:  IIHFКомментарии

Нападающие Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков не попали в начальную заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет Кельне и Париже. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Ранее стало известно, что в заявку не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов.

Таким образом полная заявка сборной России на чемпионат мира 2017 выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Андрей Миронов («Динамо» Москва), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб (оба - СКА), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), Иван Проворов («Филадельфия»).

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба - «Тампа Бэй»), Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все - СКА), Артемий Панарин («Чикаго»), Сергей Андронов, Иван Телегин (все - ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»).

Напомним, что команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

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