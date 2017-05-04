У «Динамо» есть задолженность за аренду базы в Новогорске

Московское «Динамо» имеет задолженность за аренду учебно-тренировочной базы в Новогорске, сообщил заместитель председателя центрального совета всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Федоров.

«Центральному совету «Динамо» ситуация в хоккейном клубе представляется прежде всего непрозрачной, так как в совете директоров хоккейного клуба нет ни одного представителя общества, клуб не предоставляет отчетности в общество. Поэтому достоверно об экономической ситуации в клубе могу судить только по косвенным признакам: у клуба есть задолженность за аренду базы в Новогорске», - цитирует Федорова ТАСС.

Бело-голубые в прошедшем сезоне дошли до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступили СКА со счетом 1-4 в серии.