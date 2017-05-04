«Реал», если выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов, получит 40 млн евро премиальных

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал выплатить футболистам, тренерам и обслуживающему персоналу клуба 40 миллионов евро премиальных в том случае, если клуб выиграет национальный чемпионат и Лигу чемпионов, сообщает AS.

При этом 36 миллионов будут распределены между игроками основной команды, два миллиона получит главный тренер Зинедин Зидан, а оставшиеся два миллиона – игроки резервной команды и обслуживающий персонал.

Отметим, что в последний раз «Реал» выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов в сезоне-1957/58.

Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на своем поле разгромил земляков из «Атлетико» со счетом 3:0. В чемпионате Испании «Реал» делит лидерство с «Барселоной» (по 81 очка), но при этом столичный клуб имеет встречу в запасе.