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Гендиректор «Терека»: Вопрос переименования клуба будет рассмотрен в ближайшее время

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, принято ли решение о переименовании клуба.

«В ближайшее время узнаете. Будет совет директоров клуба. Обращение болельщиков у нас есть», - цитирует Айдамирова ТАСС.

В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в «Ахмат».

В этом сезоне «Терек» после 26 туров занимает шестое место в чемпионате России.




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