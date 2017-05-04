Валерий Петраков: У многих молодых ребят «Томи» уже агенты появились. Это вызывает трудности

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков - об агентах и молодых игроках клуба.

- У «Томи» есть стратегия на следующий сезон в плане селекции? Например, как это делалось раньше, брать молодых игроков в аренду, но с опцией выкупа, чтобы можно было воспитывать, подготавливать кадры, а затем их выгодно для клуба продавать.

- Это вопрос к спортивному отделу клуба, которым занимается очень квалифицированный человек – Игорь Кудряшов. Он знает все моменты, делает только хорошее для клуба. И сейчас старается подписать с молодыми томскими ребятами долгосрочные контракты. Но это все не так просто – у многих уже агенты появились. И те начинают диктовать свои условия.

- Предостерегаете молодых от спешки в работе с агентами?

- Пытаюсь, но получается далеко не всегда. Мы ведь в футболе уже давно, примерно знаем, кому из агентов верить можно, кому нет. Кто-то из молодых обращается, спрашивает совета. А некоторые, может, стесняются, ставят уже перед фактом. Недавно мальчик подписал контракт с агентом с Украины. Спрашиваю его: «Какой смысл этого подписания? Как он будет заниматься всеми твоими делами?». Но вот человек так решил.

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