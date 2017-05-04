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Валерий Петраков: При Каррере «Спартак» стал намного лучше обороняться

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков - о «Спартаке», с которым «Томи» играть в ближайшую субботу. 

- На мой взгляд, «Спартак» с приходом Карреры изменился в лучшую сторону. Команда однозначно стала качественнее обороняться - независимо от игровой схемы - с тремя ли центральными защитниками, с двумя. Но защита стала прагматичнее, есть определенная отлаженность действий. Раньше этого всегда не хватало. И еще: «Спартак» стал гибче. Надо было с ЦСКА обороняться – оборонялся. Нужно было по-другому искать свои шансы, начал играть по-другому.

Матч

Спартак - Томь

Место и дата

06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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